توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ثأر توتنهام هوتسبير من غريمه اللندني أرسنال، بعدما سجل سون هيونج-مين وديلي آلي هدفين، ليمنحاه الفوز 2 - صفر، ويبلغ الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وبعد 17 يوماً من الخسارة 4 -2 في مواجهة مثيرة في الدوري، عاد توتنهام المتألق إلى استاد الإمارات، ليحقق أول انتصار على أرض أرسنال في 8 سنوات، ويواجه تشيلسي في مباراتي ذهاب وإياب.

وافتتح سون التسجيل على عكس سير اللعب، بهدف رائع في الدقيقة 24، وضمن الهدف الثاني الرائع لآلي، بعد مرور نحو ساعة، عبر توتنهام إلى دور قبل النهائي.

وخاض أرسنال 22 مباراة بدون هزيمة بجميع المسابقات، تحت قيادة مدربه الجديد أوناي إيمري، قبل أن يخسر أمام ساوثامبتون في الدوري، الأحد، وجاءت الهزيمة الثانية في 4 أيام بمذاق المرارة.