شالكه يواصل نزيف النقاط في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل شالكه مسلسل نتائجه الهزيلة وخسر 1 / 2 أمام ضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ألكسندر دراجوفيتش ولوكاس ألاريو في الدقيقتين 27 و35 مقابل هدف سجله هاجي رايت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وفشل الفريقان في إضافة المزيد من الأهداف على مدار الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لليفركوزن.

وتجمد رصيد شالكه عند 15 نقطة في المركز الـ 14 بعدما مني بالهزيمة الثانية له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة، ورفع ليفركوزن رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.