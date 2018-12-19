نادي فروسينوني يقيل المدرب مورينو لونغو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي فروسينوني الإيطالي، الأربعاء، إقالة مدربه مورينو لونغو وتعيين ماركو باروني بدلاً منه بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وكان لونغو أعاد فروسينوني إلى مصاف الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي بعد موسم واحد في الثانية، لكن الفريق لم يفز بإشرافه سوى مرة واحدة هذا الموسم ويحتل المركز الـ 19 قبل الأخير.

أما باروني فقد ساهم في صعود بينيفيتو إلى الدرجة الأولى عام 2017 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه أقيل من منصبه في الموسم التالي بعدما أصبح بينيفيتو أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يخسر مبارياته التسع الأولى في دوري الدرجة الأولى.