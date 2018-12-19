قصر باريس الكبير يستضيف تحت قبته أكبر حلبة تزلج مغطاة في العالم

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت في القصر الكبير في باريس أكبر حلبة تزلج مغطاة في العالم وفقا لما ذكره القائمون عليها وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع.

وفي وسط الحلبة يقف تمثال دب يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار، من صنع ريتشارد أورلينسكي.

وتوفر الحلبة ثلاثة آلاف زوج من المزالج للزوار، بما في ذلك الأطفال الذين تم تخصيص مكان لهم.

وتدربت ظهيرة الإثنين جابرييلا باباداكيس وشريكها جيوم سيزرون الحاصلان على ميدالية فضية أولمبية، في الرقص على الجليد، بالإضافة إلى الراقصين فانيسا جيمس ومورجان كيبرز، على حلبة القصر الكبير.

وفي التاسعة مساء تتحول الحلبة إلى ساحة للرقص، حتى الثانية صباحاً.