مانشستر يونايتد يعين النجم السابق سولسكاير مدرباً للفريق

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إسناد مهمة تدريب الفريق إلى مهاجمه السابق أولي جونار سولسكاير، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وسيحل سولسكاير 45 عاماً، المدرب الحالي لفريق مولده النرويجي، مكان البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد.

وأك سولسكاير، الذي كان مدرباً للفريق الثاني في مانشستر عام 2008 بعد اعتزاله اللعب، أن مانشستر يونايتد في قلبي وهو أمر رائع أن أعود لتولي هذه المهمة.

وأضاف، إنني أتطلع حقاً إلى العمل مع هذا الفريق المدجج بالمواهب، وهذه الأجهزة وكل من في النادي.

وكان اختيار سولسكاير متوقعاً بشكل كبير وقد أعلن النادي عن القرار عقب إقالة مورينيو مساء الثلاثاء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع و19 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي تغلب على يونايتد 3/1 يوم الأحد الماضي.

ويتولى سولسكاير بذلك ثاني مهمة تدريبية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى فترة قصيرة في تدريب كارديف خلال عام 2014، وقد حقق الفريق تحت قيادته ثلاثة انتصارات فقط خلال 18 مباراة وانتهى الأمر بهبوط الفريق حين ذاك.

ومع ذلك، حقق سولسكاير نجاحاً كبيراً مع مولده حيث توج بلقب الدوري النرويجي مرتين خلال فترته الأولى في المنصب، كما حقق معه نتائج جيدة خلال الفترة الثانية لكن روزنبورج فرض سيطرته على المسابقة.

وسيكون على رأس مهام سولسكاير مع مانشستر يونايتد، إعادة تنظيم صفوف الفريق الذي تعثر تحت قيادة مورينيو.