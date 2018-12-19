دورتموند يسقط للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مُني فريق بوروسيا دورتموند بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم، عندما سقط أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف 1- 2 في المرحلة الـ 16 من البوندسليجا.

فعلى ملعب إسبريت أرينا تلقى دورتموند الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعد 16 جولة من عمر المسابقة.

وسجل دودي لوكيباكيو وجيان زيمر هدفي الفوز لدوسلدورف في الدقيقتين 22 و56.

وتكفل الإسباني المتألق باكو الكاسير بتسجيل الهدف الوحيد لدورتموند قبل 9 دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد دورتموند في الصدارة عند 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن جلادباخ، وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونخ، الذي يواجه ضيفه لايبزج، غداً الأربعاء.

وسجل دورتموند 13 انتصاراً وتعادلين وهزيمة واحدة، خلال مسيرته في الموسم الحالي، علماً بأن الفريق ضمن لقب بطل الخريف بصرف النظر عن خسارة اليوم.

ورفع دوسلدورف رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز الـ 15.

غلادباخ يعبر نورنبيرغ





وعلى ملعب بوروسيا بارك، تقدم البلجيكي ثورجان هازارد بهدف لجلادباخ في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، بعد أن أهدر ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وأضاف المهاجم الفرنسي الحسن بليا الهدف الثاني قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

فولفسبورج يتخطى شتوتجارت





وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، تغلب فولفسبورج على شتوتجارت بهدفين دون رد.

وتقدم جوشا جويلافوجي بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 24، ثم أضاف فوتر فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 25 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 14 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وشارك كريستيان جينتنير قائد شتوتجارت في المباراة منذ البداية، رغم وفاة والده السبت الماضي، أثناء جلوسه في المدرجات خلال مباراة فريقه أمام هيرتا برلين، والتي انتهت بفوز شتوتجارت 2 -1.