مانشستر سيتي يتأهل للمربع الذهبي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بلغ فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه ليستر سيتي 3 /1 بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف لسيتي في الدقيقة 14 ولكن مارك البرايتون أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 73.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها سيتي لصالحه في النهاية.

وفجر بيرتن ألبيون المنافس بالدرجة الثانية مفاجأة كبيرة وحجز مقعده في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين بفوزه على مضيفه ميدلسبره المنافس بالدرجة الأولى 1 /صفر.

وفاز بيرتن البيون على ميدلسبره بهدف دون رد حمل توقيع جاك هيسكيت في الدقيقة 48.