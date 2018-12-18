ميسي يتوج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما تفوق على المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.

وسجل ميسي 34 هدفاً في 68 مباراة خلال الموسم الماضي، محتفظاً بالجائزة التي توج بها أعوام 2010 و2012 و2013 و2017، لينفرد بعدد مرات الفوز الذي كان يتشارك فيه مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا العام من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي بعد تسلمه الحذاء الذهبي في برشلونة "في الحقيقة لم تراودني فكرة أن يحصل معي هذا الأمر عندما بدأت (اللعب)... حلمت بلعب كرة القدم على صعيد احترافي وتحقيق النجاحات، أنا أحب اللعبة، لكني لم أتخيل يوماً بأني سأحقق هذا الكم من الجوائز".