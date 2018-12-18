إنتراخت فرانكفورت يجدد الثقة باللاعب فيرنانديز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مدد لاعب خط الوسط السويسري جيلسون فيرنانديز (32 عاماً) عقده مع فريق إنتراخت فرانكفورت لعام واحد حتى 2020.

وأصبح فيرنانديز ثالث لاعب يمدد عقده مع الفريق في غضون ثلاثة أيام متتالية حيث سبقه ماركو روس والياباني ماكوتو هاسيبي اللذان مددا عقديهما حتى 2020 أيضاً.

وكان فيرنانديز انتقل لإنتراخت فرانكفورت في 2017 قادماً من رين الفرنسي.

ويحتل إنتراخت فرانكفورت، الفائز بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، وذلك قبل آخر مباراتين في جولة الذهاب حيث تتوقف المسابقة بعد المرحلتين المقبلتين لبدء عطلة الشتاء.