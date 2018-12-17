قرعة نارية للأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية :

فيكتوريا بلزن التشيكي × دينامو زغرب الكرواتي.

كلوب بروج البلجيكي × ريد بول سالزبورج النمساوي.

رابيد فيينا النمساوي × انتر ميلان الإيطالي.

سلافيا براغ التشيكي × جينك البلجيكي.

كراسنودار الروسي × باير ليفركوزن الألماني.

زيوريخ السويسري × نابولي الإيطالي.

مالمو السويدي × تشيلسي الإنجليزي.

شاختار دونيتسك الأوكراني × إنتراخت فرانكفورت الألماني.

سلتيك الاسكتلندي × بلنسية الإسباني.

رين الفرنسي × ريال بيتيس الإسباني.

أولمبياكوس اليوناني × دينامو كييف الأوكراني.

لاتسيو الإيطالي × أشبيلية الإسباني.

فناربخشة التركي × زينيت سان بطرسبرج الروسي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي × فياريال الإسباني.

باتي بوريسوف البيلاروسي × أرسنال الإنجليزي.

جالطة سراي التركي × بنفيكا البرتغالي.

وانتقلت الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، بدوري أبطال أوروبا للعب في دور الـ32 للدوري الأوروبي، بجوار الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني، في كل من المجموعات ال12 بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور، في 14 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في 21 من الشهر نفسه.