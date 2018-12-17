فرنسا تهزم بريطانيا وتفوز بكأس العالم لجولف القدم

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت بطولة كأس العالم للعبة جولف القدم، فوز فرنسا على بريطانيا بأكبر فارق في البطولة، التي أقيمت، مؤخراً، في مراكش المغربية.

وتعادل الفريقان 3-3 في النقاط، بعد 18 حفرة في المباراة النهائية، إلا أن فرنسا نجحت في الفوز باللقب نتيجة فارق هدف منحها 4 نقاط إضافية.

وجاء هذا الفوز لفرنسا لتعوض به خسارتها للقب الأوروبي أمام بريطانيا، العام الماضي.

وأعرب بن كلارك، أحد لاعبي الفريق البريطاني، عن فخره بالأداء الرائع الذي قدمه هو وزملاؤه، مؤكداً أن الوصول لنهائي كأس العالم هو إنجاز في حد ذاته.

وقبل نهائي البطولة، كانت فرنسا قد فازت على الولايات المتحدة، حامل اللقب 5-1، في الدور قبل النهائي، بينما تغلبت بريطانيا على إسبانيا الوافد الجديد على البطولة 6-صفر، في الدور ذاته.

ثم تمكن الفريق الأميركي من الفوز على نظيره الإسباني 4-2، ليصبح في المركز الثالث في البطولة.