دينفر ناغيتس يتصدر المجموعة الغربية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب دينفر ناغيتس على ضيفه تورونتو رابتورز، بـ 95 نقطة مقابل 86، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري السلة الأميركية.

دينفر كان متخلفاً في الشوط الثالث بـ 70 نقطة مقابل 57، لكنه مضى ليحرز 23 نقطة مقابل نقطتين فقط لتورونتو، مما ساعده على انتزاع الصدارة، وحافظ عليها بعد ذلك حتى صافرة النهاية، ليحقق نصره العاشر من 12 مباراة، ليحافظ على تفوق ضئيل على غولدين ستيت في صدارة المجلس الغربي للدوري.

تألق جمال موراي لفريق دينفر وأحرز 19 نقطة في اللقاء، 15 منها في الشوط الرابع، ليساعد الفريق على انتزاع زمام المبادرة والفوز باللقاء بواقع 95 – 86.