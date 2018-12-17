إشبيلية يهزم جيرونا في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق إشبيلية فوزاً سهلاً على ضيفه جيرونا 2 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضاً فوز ريال بيتيس على إسبانيول 3 / 1 وتعادل فياريال على هويسكا 2/2.

وسجل هدفي إشبيلية إيفير بانيجا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وبابلو سارابيا في الدقيقة 64.

ورفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وخلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه توسيع الفارق لثلاث نقاط في حال فوزه على ليفانتي في المباراة التي تجمع بين الفريقين في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام إسبانيول، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لجيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست مباريات.

ريال بيتيس:

في المباراة الثانية، قلب ريال بيتيس تأخره بهدف أمام مضيفه إسبانيول إلى فوز 3 / 1.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله سيرخيو جارسيا في الدقيقة 24، وتعادل جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 43، ثم سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يسجل أوسكار دوراتي، لاعب إسبانيول، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وأهدر جيوفاني لو سيلسو ركلة جزاء لريال بيتيس في الدقيقة 17.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو وجيرونا، اللذين يحتلان المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

فياريال يسقط أمام هويسكا:

في المباراة الثالثة، تعادل فياريال مع هويسكا 2 / 2.

وسجل هدفي فياريال كارلوس باكا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وجيرارد مورينو في الدقيقة 81، فيما سجل هدفي هويسكا خوان هيرنانديز في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وصامويل لونجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر جونزالو ميليرو ركلة جزاء لهويسكا في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد ماريو جاسبار لاعب فياريال في الدقيقة 65.

ورفع فياريال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 17، كما رفع هويسكا رصيده إلى 8 نقاط في المركز العشرين الأخير.