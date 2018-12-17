نابولي يتخطى كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع فريق نابولي ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على مضيفه كالياري 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ 16 من الدوري والتي شهدت أيضاً فوز فيورنتينا على إمبولي 3 / 1، وساسولو على فروسينوني 2 / صفر وسامبدوريا على بارما بذات النتيجة وتعادل سبال وكييفو سلبياً.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أركاديوز ميليك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وتوقف رصيد كالياري عند 17 نقطة في المركز الـ 13.

يذكر أن هذا الفوز هو الـ 12 لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لكالياري في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 8.

فيورنتينا يقسو على إمبولي:

في المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه إمبولي 3 / 1.

وسجل أهداف فيورنتينا كيفين ميرالاس في الدقيقة 40 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 59 وبريان دابو في الدقيقة 78، فيما سجل هدف إمبولي رادي كرونيتش في الدقيقة 24.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام تورينو، وتوقف رصيد إمبولي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

ساسولو يتخطى فروسينوني:

في المباراة الثالثة، فاز ساسولو على مضيفه فروسينوني 2 / صفر.

وسجل هدفي ساسولو لورينزو ارياودو لاعب فروسينوني، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 44 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 58.

ورفع ساسولو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فروسينوني، عند 8 نقاط في المركز الـ 19 قبل الأخير.