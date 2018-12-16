أورلاندو ماجيك يتخطى يوتاه جاز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل إيفان فورنيه 24 نقطة، وأضاف تيرانس روس 19 نقطة، ليقودا أورلاندو ماجيك للفوز، بـ 96 نقطة مقابل 89، على يوتاه جاز، محققاً نصره الثاني من مباراتين ضد خصمه في المكسيك، ضمن الموسم العادي لدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

يوتاه جاز كان الفريق الأفضل في بداية المباراة، وتقدم في الشوط الأول بـ 13نقطة مقابل 32 من إيفان فورنييه، ورغم نجاح أورلاندو ماجيك في تقليص الفارق فإن يوتاه جاز حافظ على تقدم بـ 35 نقطة مقابل 33 في الشوط الثاني.

ورغم جهود أورلاندو، فإن يوتاه استعان بجهد رائعة من لاعبيه، دونافان ميتشيل، الذي سجل 24 نقطة، في اللقاء وديريك فافورز، الذي سجل 21، ليحافظ على تفوقه في الشوط الثالث.

غير أن فريق أورلاندو شن هجمات قوية في الشوط الرابع، وأحرز لاعبه، تيرانس روس، 10 نقاط في الشوط من 19 نقطة في اللقاء، ليقود الفريق للفوز بـ 96 نقطة مقابل 89، ويكبد يوتاه جاز هزيمته الثالثة من آخر 4 مباريات يخوضها.