رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على تورينو في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، فريقه لتحقيق فوز صعب على مضيفه تورينو 1 / صفر خلال مباراة ديربي مدينة تورينو التي جمعتهما في المرحلة السادسة عشرة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن نابولي ملاحقه، والذي يواجه كالياري غداً السبت، وتوقف رصيد تورينو عند 22 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، محققاً انتصاره الخامس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبع.