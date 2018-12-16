ريال مدريد ينجو من فخ رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه رايو فاليكانو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد 3 / 2 وخيتافي على ريال سوسيداد 1 / صفر.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة وقفز للمركز الثالث بفارق نقطتين عن جاره، أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، وغريمه التقليدي برشلونة، صاحب الصدارة.

ويمكن لبرشلونة أن يوسع الفارق إذا فاز على ليفانتي غداً الأحد.

فيما توقف رصيد رايو فاليكانو عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويعد هذا الفوز هو التاسع للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي العاشرة لرايو فاليكانو مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.

ويستعد الريال لخوض مباراة الدور قبل النهائي في كأس العالم الاندية يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع كاشيما انتلرز، في البطولة المقامة حاليا في الإمارات.

أتلتيكو يتخطى بلد الوليد:

وفي المباراة الثانية، انتزع أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً من مضيفه بلد الوليد 3 / 2.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش في الدقيقة 26 وأنطوان جريزمان (هدفين) الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 80، فيما سجل هدفي بلد الوليد فيرناندو كاليرو في الدقيقة 57 وساول نيجويز، لاعب أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة، الذي يواجه ليفانتي غداً الأحد، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

خيتافي يقفز للمركز الخامس:

وفي المباراة الثالثة، قفز خيتافي إلى المركز الخامس، مؤقتا، بفوزه الثمين 1 / صفر على ريال سوسييداد.

ويدين خيتافي بفضل كبير في الفوز الثمين إلى لاعبه خورخي مولينا الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الثالثة.

ورفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام ديبورتيفو ألافيس، وتجمد رصيد سوسييداد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.