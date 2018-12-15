بايرن ميونيخ يقسو على هانوفر في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قلص بايرن ميونيخ حامل اللقب الفارق مع بوروسيا دورتموند المتصدر إلى ست نقاط مؤقتاً، بفوزه السهل على مضيفه هانوفر المتواضع 4-صفر، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل رباعية بايرن كل من جوشوا كيميتش، دافيد ألابا، سيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق 2، 29، 53 و62.

ورفع بايرن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً.

وهذا الفوز الثاني عشر توالياً لبايرن على هانوفر في الدوري، فيما أصبح بايرن أول فريق يهزم هانوفر 6 مرات متتالية على أرضه، فتراجع إلى المركز الأخير في الترتيب.