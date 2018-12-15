كاشيما الياباني يبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قلب فريق كاشيما انتلرز الياباني تأخره بهدف نظيف أمام نظيره ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي إلى فوز 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة بالإمارات.

وأنهى جوادالاخارا الشوط الأول متقدماً بهدف سجله أنخيل زالديفا في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق كاشيما من تسجيل هدف التعادل عن طريق ريوتا ناجاكي في الدقيقة 49 ثم أضاف سيرجيو أنطونيو سولير الهدف الثاني لكاشيما في الدقيقة 70 من ركلة جزاء قبل أن يختتم هيروكي آبي أهداف كاشيما في الدقيقة 84 ثم سجل ليو سيلفا، لاعب كاشيما، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز تأهل فريق كاشيما إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل

يذكر أن هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين الأندية اليابانية مع أبطال كونكاكاف على مدار تاريخ هذه البطولة.