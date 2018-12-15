بوكا جونيورز يتخلى عن مدربه غييرمو باروس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إنهاء مسيرة استمرت ثلاثة أعوام مع مدربه غييرمو باروس سكيلوتو، بعد خسارة الفريق لقب "كوبا ليبيرتادوريس" أمام غريمه التاريخي ريفر بلايت الأحد الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد 1-3 بعد التمديد.

وجاء الاعلان عن عدم تمديد عقد المدرب في مؤتمر صحافي عقده رئيس النادي دانيال انجيليتشي في حضور باروس سكيلوتو الذي سبق أن دافع عن ألوان الفريق كلاعب مهاجم بين 1997 و2007.

وتحت قيادة مدربه السابق، تمكن الفريق الذي لعب له أيضاً النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، من إحراز بطولة الأرجنتين في نسختيها الأخيرتين، إلا أن خسارة مباراة الإياب لكأس ليبيرتادوريس على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد بعد نقلها من ملعب مونيومنتال التابع لريفر بلايت اثر أعمال شغب قام بها أنصار الأخير، أثارت قلق النادي العريق.