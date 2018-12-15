بوسطن يحقق فوزه الثامن توالياً في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل بوسطن سلتيكس تألقه وحقق فوزه الثامن توالياً على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 129-108.

واعتمد سلتيكس على الرباعي كايري إيرفينغ (24 نقطة) وجايسون تاتوم (22) وماركوس موريس (20) والاحتياطي غوردون هوراد (19) في تحقيق الفوز.

وكانت بداية بوسطن هذا الموسم متواضعة، وهو يحتل حاليا بعد هذه السلسلة الناجحة المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية 18 فوزاً و10 هزائم.

في المقابل، كان كيفن هويتر أبرز المسجلين (19 نقطة)، وجون كولينز (11 نقطة و14 متابعة) أفضل المدافعين في صفوف هوكس الذي مني بخسارته الثانية توالياً والسابعة في آخر 10 مباريات، فبقي في المركز الرابع عشر قبل الأخير 6 انتصارات و22 خسارة.