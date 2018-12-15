نورمبيرج يواصل نزيف النقاط في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نورمبيرج نزيف النقاط في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 2 أمام ضيفه فولفسبورج في افتتاح المرحلة الـ 15 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دانييل جينزيك التسجيل في الدقيقة 58، فيما تكفل جوسيب بريكالو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتجمد رصيد نورمبيرج، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في المسابقة، عند 11 نقطة في المركز الـ 16 (الثالث من القاع) مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد فولفسبورج، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 22 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.