المصري محمد صلاح يُتوج بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرته الحافلة بالجوائز والألقاب الفردية، وذلك عقب فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كأفضل لاعب أفريقي لعام 2018 اليوم الجمعة.

وتفوق صلاح، الذي توج بالجائزة في العام الماضي أيضاً، على كل من السنغالي ساديو ماني زميل الفرعون المصري في فريق ليفربول، والمغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، والسنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، الذين انضموا للقائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.

وحصل صلاح على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي تتم عن طريق تصويت الجماهير، حيث فتحت الهيئة الإعلامية البريطانية الشهيرة باب التصويت أمام الجماهير بداية من 17 نوفمبر الماضي حتى الثاني من الشهر الجاري.