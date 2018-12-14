يوفنتوس يتطلع للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ينتظر فريق تورينو ضيفه يوفنتوس غداً السبت في ديربي مدينة تورينو، بعدما تعرض متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم للإحراج، ولكنه لم يتعرض لأي ضرر، في دوري أبطال أوروبا.

وتشكل زيارة يوفنتوس إلى ملعب جاره اللدود فرصة للحفاظ على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن أقرب منافسيه نابولي الذي ودع المسابقة القارية منتصف الأسبوع، على غرار انتر ثالث الترتيب والذي يبتعد بفارق كبير يبلغ 14 نقطة عن "السيدة العجوز.

ويخوض يوفنتوس المواجهة بعد انتهاء سلسلة دامت سنة لم يخسر فيها خارج أرضه، وذلك بعد سقوطه أمام يونغ بويز السويسري 1-2 في دوري الأبطال، لكن الخسارة كانت معنوية فقط، لأن يوفنتوس تأهل متصدرا لمجموعته، في ظل سقوط مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فالنسيا الإسباني.