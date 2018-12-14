بايرن ميونخ يفتقد جهود روبين حتى نهاية العام

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيفتقد نادي بايرن ميونخ، الألماني خدمات النجم آرين روبين في آخر ثلاث مباريات في العام الحالي بسبب "مشكلة في العضلات".

وسيتعافى روبين البالغ من العمر 34 عاماً بهدف أن يكون متاحاً للعب مع الفريق من 4 يناير المقبل، قبل بداية معسكر الفريق الشتوي وفقاً لما قاله كوفاتش.

ومن المقرر أن يترك روبين الفريق بنهاية الموسم ولكن مشاكل الفخذ أعاقت موسم اللاعب حتى الآن.

وتأهل بايرن ميونخ كأول المجموعة في دوري أبطال أوروبا ولكنه يبتعد بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، قبل مواجهة هانوفر غداً السبت.