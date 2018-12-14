ميلان يودع الدوري الأوروبي من دور المجموعات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أطاح أولمبياكوس اليوناني بالعملاق ميلان من الدوري الأوروبي بالفوز عليه 3-1، حاسماً البطاقة الثانية على حساب رجال المدرب جينارو غاتوزو بفارق الأهداف، بعد أن تعادلا بعدد النقاط (10) والمواجهتين المباشرتين (فاز كل منهما على أرضه 3-1).

واعتقد الفريق الإيطالي أنه ضمن بطاقته عندما قلص الفارق بفضل الكولومبي كريستيان زاباتا في الدقيقة 72، معوضاً الهدف الثاني الذي تسبب به في شباك فريقه عندما حول الكرة في مرمى حارسه بالخطأ (70) وذلك بعد 10 دقائق على الهدف الأول لأولمبياكوس بواسطة السنغالي بابو أبو سيسيه في الدقيقة 60.

لكن الحكم منح الفريق اليوناني ركلة جزاء غير واضحة احتسبها على القائد اينياسيو أباتي، ونفذها كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 81.

ولحق أولمبياكوس بريال بيتيس الإسباني المتصدر الذي تعادل بدوره مع مضيفه المتواضع دوديلانج اللوكسمبورغي سلباً.

وانتزع رين الفرنسي البطاقة الثانية في المجموعة الـ 11 من ضيفه أستانا الكازاخستاني بالفوز عليه بهدفين دون رد.