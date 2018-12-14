فياريال وفيينا يتأهلان لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريقا فياريال الإسباني ورابيد فيينا النمساوي إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تمكنا من تحقيق الفوز على سبارتاك موسكو الروسي وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي على الترتيب، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة.

وتغلب فياريال على ضيفه سبارتاك موسكو بهدفين نظيفين سجلهما صامويل شوكويزي وكارل توكو ايكامبي في الدقيقتين 11 و48.

وشهدت المباراة طرد خاومي كوستا لاعب فياريال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

فيما تغلب رابيد فيينا على جلاسكو رينجرز بهدف نظيف سجله ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة 84.

ورفع فياريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متفوقاً على رابيد فيينا بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز فياريال ذهابا 5 / صفر، وتعادلا سلبياً إياباً، فيما توقف رصيد جلاسكو رينجرز عند ست نقاط في المركز الثالث، واحتل سبارتاك موسكو المركز الرابع الأخير برصيد خمس نقاط.

المجموعة التاسعة:

في المجموعة التاسعة، تأهل فريقا جينك البلجيكي ومالمو السويدي.

وتغلب جينك على ضيفه ساربسبورج السويدي برباعية نظيفة سجلها زينهو جانو وجوسيف باينتسيل وساندير بيرج وجوزيف أودو في الدقائق الثالثة والخامسة و64 و67 على الترتيب.

المجموعة العاشرة:





في المجموعة العاشرة، تأهل فريقا إشبيلية الإسباني وكراسنودار الروسي إلى الدور التالي، فيما ودع فريقا بلدية أكهيسار التركي وستاندر دو لياج البلجيكي البطولة.

وفاز إشبيلية على كراسنودار بثلاثية نظيفة سجلها وسام بن يدر(هدفين) في الدقيقتين الخامسة والعاشرة وإيفير بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة طرد كريستيان راميريز لاعب كراسنودار في الدقيقة 48.

فيما خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بلديه أكهيسار وستاندر دو لياج.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة أمام كراسنودار، حيث فاز إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 2، فيما احتل فريق ستاندر دو لياج المركز الثالث برصيد عشر نقاط، فيما قبع فريق بلدية أكهيسار في المركز الأخير بنقطة واحدة.

المجموعة الـ 11:

في المجموعة الـ 11، تأهل فريق رين الفرنسي إلى الدور التالي، بعد تغلبه على أستانا من كازاخستان بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيلا سار في الدقيقتين 68 و73.

ورفع رين رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد أستانا عند 8 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، فاز يابلونك التشيكي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف سجله مارتن دوليزال في الدقيقة العاشرة.

وتوقف رصيد دينامو كييف عند 11 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن التأهل من قبل، فيما رفع يابلونك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع والأخير.