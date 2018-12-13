الألماني مولر يعتذر للهولندي نيكولاس تاليافيكو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

اعتذر لاعب الوسط المهاجم لفريق بايرن ميونخ الألماني توماس مولر، عن حركته التي تشبه ألعاب الكونغ فو، والتي أصاب بها رأس المدافع الأرجنتيني لأياكس أمستردام الهولندي نيكولاس تاليافيكو، ونال بموجبها بطاقة حمراء مباشرة، في المباراة التي شهدت تسجيل 6 أهداف بالتساوي بين الفريقين.

وأكد مولر أنه توجه إلى غرف الملابس الخاصة بالفريق الهولندي لتقديم الاعتذار إلى تاليافيكو بعد المباراة، إلا أن المدافع الأرجنتيني، الذي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ 90+5 كان قد غادر الغرفة.

وكتب مولر في حسابه على إنستغرام متوجهاً إلى تاليافيكو: "أنا آسف جداً لما حصل البارحة! لم يكن عمداً، أتمنى لك الشفاء العاجل".

وطرد مولر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، أثناء محاولته اللحاق بالكرة فأصاب رأس اللاعب الأرجنتيني من الخلف، واحتاج الأخير إلى العلاج، في مباراة لم تكن سهلة على الفريقين.

وسيغيب مولر بالتالي عن المباراة الأولى لفريقه في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة، علماً بأن قرعة هذا الدور تقام الإثنين في مقر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.