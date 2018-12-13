باراناينسي يحرز لقب كوبا سود أميركانا للمرة الأولى

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توج أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بأول لقب دولي في تاريخه، عندما أحرز مسابقة كأس سود أميركانا، التي تعادل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفوزه على ضيفه جونيور بارانكيا الكولومبي 4-3 بركلات الترجيح، في إياب الدور النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب، الخميس الماضي، في بارانكيا، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البرازيلي، الذي نال أول لقب دولي منذ تأسيسه قبل 94 عاماً.

وهو النهائي القاري الثاني لأتلتيكو باراناينسي في تاريخه، بعد الأول عام 2005 في مسابقة كأس ليبرتاوريس، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، عندما خسر أمام مواطنه ساو باولو "1-1 ذهاباً وصفر-4 إياباً".