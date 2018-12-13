إنديانا يقسو على ميلواكي في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل ثاديوس يونغ، 25 نقطة، و11 مرتدة، و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ميلز تيرنر، 23 نقطة، ليساهما في فوز إنديانا بيسرز، على ميلواكي باكس، بنتيجة 113 مقابل 97 نقطة، في منافسات الرابطة الأميركية لكرة السلة، مساء الأربعاء في إنديانا.

سجل إريك بليدسو 26 نقطة، وأحرز جيانيس انتيكونمونبو 12 نقطة، و10 مرتدات، وسبع تمريرات حاسمة لفريق ميلواكي، لكن الأخير لم يتمكن من العودة في النتيجة، حتى مع عودة أفضل لاعب في الفريق.

ومع خمسة دقائق قبل نهاية الربع الأول، تقدم فريق إنديانا في بنتيجة 22 مقابل 9 نقاط، وتمكن فريق ميلواكي من تقليص النتيجة، لتصبح 25 مقابل 23 نقطة .

لكن إنديانا أنهى الربع الأول متقدماً 58 مقابل 43 نقطة، وتمكن من تمديد النتيجة 64 مقابل 43 نقطة في الربع الثالث.

وفي الختام، حافظ على تقدمه، وأنهى اللقاء بنتيجة 113–97 ، ليحقق الفريق فوزه الـ18 مقابل 10 هزائم .