يونايتد يخسر من فالنسيا ويهدر صدارة مجموعته بدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل :





حرم فالنسيا الإسباني، ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تصدر المجموعة الثامنة، في الدور الأول، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه، 2-1، في الجولة السادسة والأخيرة، من مباريات المجموعة، والتي شهدت الأربعاء أيضاً، فوز يانج بويز السويسري، على يوفنتوس الإيطالي، بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين، خلف يوفنتوس، حيث أهدر مانشستر، فرصة انتزاع الصدارة، وضمان مواجهة أفضل في الدور الثاني، أمام أحد الفرق التي تحتل المركز الثاني، في المجموعات الأخرى.

ورفع فالنسيا رصيده، إلى 8 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق يانج بويز، الذي حقق الانتصار الأول له، في المجموعة.

فعلى إستاد ميستايا الشهير في فالنسيا، أنهى الفريق الإسباني الشوط الأول لصالحه، بهدف سجله كارلوس باراجان في الدقيقة 17، ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ، في الدقيقة 47، جاء عبر النيران الصديقة، حيث سجله فيل جونز، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وسجل ماركوس راشفورد، هدف حفظ ماء الوجه، لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 87 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز يانج بويز على يوفنتوس، بهدفين سجلهما جوليو هوارو، في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و68، مقابل هدف سجله باولو ديبالا، في الدقيقة 80 .