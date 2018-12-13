ليون يكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أكمل ليون الفرنسي، عقد المتأهلين لدور الـ16، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله الثمين، 1-1، مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة، في الدور الأول للبطولة.

وأنقذ نبيل فقير فريقه ليون الفرنسي، من كمين مضيفه شاختار دونيتسك، وانتزع له التعادل الثمين، في الشوط الثاني من المباراة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين، أمام شاختار دونيتسك.

وكان شاختار دونيتسك، قد أنهى الشوط الأول لصالحه، بهدف نظيف، سجله جونيور موراييس، في الدقيقة 22، ولكن فقير حسم التأهل لفريقه بهدف التعادل في الدقيقة 65، فيما ينتقل شاختار الآن للعب في دور الـ32، بمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي مدينة مانشستر الإنجليزية، سجل الألماني الدولي الشاب ليروا ساني هدفين، في الدقيقتين 45 و61، ليفوز مانشستر سيتي على هوفنهايم الألماني، 2-1، رغم تقدم هوفنهايم بهدف مبكر سجله الكرواتي أندري كراماريتش، في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 3 نقاط.