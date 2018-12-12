ميلان يريد التعادل وأشبيلية يتطلع للعبور إلى دور الـ 32

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يحتاج ميلان الإيطالي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، في بيرايوس، للتأهل إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، فيما يبحث أشبيلية حامل اللقب 5 مرات عن الفوز لضمان عبوره.

ويحتل ميلان وصافة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن ريال بيتيس الإسباني الذي ضمن تأهله، ويتقدم على أولمبياكوس بفارق ثلاث نقاط، علماً بأنه فاز عليه ذهاباً على أرضه 3-1 بثلاثية سجلها بين الدقيقتين 70 و79.

وضمن حتى الآن 13 نادياً تأهلهم إلى دور الـ 32 وتبقى 11 بطاقة من المجموعات الـ 12 ستحسم، الخميس، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، ينضم اليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الأبطال.

ويتعين على أولمبياكوس الفوز على الفريق اللومباردي 2 – صفر، أو بفارق ثلاثة أهداف، ليضمن بلوغ الأدوار الاقصائية.

ويغيب عن أولمبياكوس الذي فسخ عقده مع لاعب الوسط العاجي المخضرم يايا توريه، مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" المصاب بركبته.

وضمنت تأهلها حتى الآن أندية باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري "مجموعة 1"، ريد بول سالزبورغ "مجموعة 2"، زينيت سان بطرسبورغ "مجموعة 3"، دينامو زغرب الكرواتي وفنربغشة "مجموعة 4"، أرسنال الإنجليزي وسبورتينغ البرتغالي "مجموعة 5"، وريال بيتيس "مجموعة 6"، اينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي "مجموعة 8"، دينامو كييف الأوكراني "مجموعة 11"، وتشلسي الإنجليزي "مجموعة 12".

أشبيلية للمتابعة في مسابقته المفضلة

وفي المجموعة العاشرة، يحتاج أشبيلية الإسباني "9 نقاط"، المتوج برقم قياسي في 2006 و2007 وبين 2014 و2016، إلى الفوز على ضيفه كراسنودار الروسي، ليضمن تأهله على حساب ستاندار لياج البلجيكي، الذي يحل على آكهيسار متذيل الترتيب دون نقاط.

وبحال تعادل أشبيلية وستاندار بعدد النقاط، يتأهل الفريق الأندلسي لتفوقه في المواجهات المباشرة.