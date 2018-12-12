سان أنطونيو يكتسح فينيكس في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق براين فوربس أفضل رقم له هذا الموسم، حيث سجل 24 نقطة و11 متابعة، ليقود سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على فينيكس صنز 111 – 86، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق سبيرز بذلك الانتصار الثالث له على التوالي رافعاً عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 15 مقابل 13 هزيمة.

وكان تي.جيه وارين أبرز عناصر صنز خلال المباراة، وسجل 23 نقطة، وأضاف دي أنطوني ميلتون 17 نقطة، لكن الفريق مني بالهزيمة الـ 24 له هذا الموسم مقابل 4 انتصارات فقط.

ورفع تورونتو رابتورز، متصدر مجموعة المنطقة الشرقية، عدد انتصاراته إلى 22 مقابل 7 هزائم، بعدما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 123 – 99.

وسجل النجم جيمس هاردن 29 نقطة، ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 111 - 104.

وحقق روكتس بذلك الانتصار الـ 12 له في الموسم مقابل 14 هزيمة، بينما كانت الخسارة هي الـ 12 لبليزرز مقابل 15 انتصاراً.