توتنهام يتعادل مع برشلونة ويتأهل لدور الـ16

الشارقة 24 – أسعد خليل:





اقتنص فريق توتنهام الإنجليزي، بطاقة التأهل الثانية لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الصعب مع مضيفه برشلونة الإسباني، 1-1، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه إيندهوفن الهولندي، 1-1.

وضمن برشلونة التأهل لدور الستة عشر، قبل عدة جولات، قبل أن يلحق به توتنهام للدور التالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وجاء توتنهام في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

وحل إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام، بعد أن تساوى الفريقان في مجموع المواجهات المباشرة.

وانتقل إنتر ميلان بذلك إلى بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تذيل فيه إيندهوفن ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.