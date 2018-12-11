الجماهير تتوقع طريقاً صعباً لريال مدريد في مونديال الأندية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

مع اكتمال قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2018 لكرة القدم بالإمارات، بتأهل ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس، سرعان ما بدأت الجماهير تترقب انطلاق منافسات مونديال الأندية، غداً الأربعاء، بلقاء نادي العين ممثل الكرة الإماراتية مع فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي.

وتوقع الكثيرون أن هذه النسخة لن تكون سهلة أمام أبرز المرشحين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في ظل ما أظهره فريق ريفر بليت من مستويات هائلة خاصة أمام بوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأجرت وكالة الأنباء الألمانية استطلاع رأي للكشف عن التوقعات بين الجماهير المتواجدة بالإمارات، والتي تستعد لحضور منافسات البطولة المقررة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وأكد عدد من عشاق اللعبة والمسؤولين أن طريق الريال لن يكون مفروشاً بالورود هذه المرة، نظراً لقوة الفريق الأرجنتيني وطموح جماهيره.

وقال علي البدواوي رئيس نادي حتا: "إقامة البطولة بالإمارات، نجاح، ونتمنى مشاركة عربية مشرفة... ريفر بليت يتمتع بخبرات كبيرة، نتمنى وصول فريق عربي إلى النهائي، ولكنني أرشح ريفر بليت للقب... نرحب هنا في الإمارات بجميع الفرق والجماهير التي ستأتي إلى بلادنا وسيكون الاستقبال لهم على أكمل وجه وتعودنا النجاح لأي حدث يقام على أرض الإمارات في ظل الإمكانيات العالية في التنظيم والبنية الجيدة".

وقال خالد الكعبي إداري نادي شباب الأهلي دبي: "أتمنى أن نجد الفرق العربية في مركز متقدم، خاصةً العين، وطريق الريال لن يكون سهلاً، ولكنه في نفس الوقت قادر على الفوز بالكأس.. والترجي التونسي فريق كبير، وأتوقع أن يلتقيا بعضهما البعض "الترجي والعين" في الدور الثاني، وستكون مباراة جماهيرية بالدرجة الأولى، وأتمنى تفوق العين والسير طويلاً في المونديال، وإذا نجح العين في ذلك فهو يساهم في إنجاح البطولة على الأقل من الناحية الجماهيرية".

من جانبه، توقع نواف مبارك لاعب المنتخب الإماراتي السابق، وصول ريال مدريد وريفر بليت إلى النهائي، مشيراً إلى إمكانية تتويج الفريق الأرجنتيني.

وأضاف مبارك بشأن المشاركة العربية في البطولة: "الفرق العربية متساوية في فرصها، وأتمنى أن يظهر العين بصورة مشرفة، ولا نطلب من العين الوصول للنهائي بقدر أن يشرف الكرة الإماراتية بشكل عام، وأن يقدم مستويات تليق بسمعة الإمارات، والعين من أفضل الفرق التي تمثلنا خارجياً ولا نخشى على هذا الفريق، على الرغم من تخوف عشاقه نظير ما يقدمه في المسابقة المحلية بالدولة، لكن هذا الفريق خارجياً يقدم مستويات متميزة، وكأس العالم بها تحد كبير بين لاعبي الفريق".

وقال راشد عبد الله إداري كرة السلة: "إن العين الإماراتي في ظل الأوضاع الحالية، من الصعب أن يسير بعيداً في هذه النسخة، في الوقت الذي أتوقع أن يتواجد فريق الترجي بين الفرق الأربعة الأوائل، والأمور لن تكون سهلة أمام الريال في ظل قوة ريفر بليت".