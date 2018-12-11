فيلادلفيا سيكسرز يتخطى ديترويت في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تغلب فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، على ضيفه ديترويت بيستونز، بـ 116 نقطة مقابل 102 في لقائهما على ملعب ويلز فارغو سينتر بفيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري السلة الأميركي .

تحكم فيلادلفيا بمسار اللعب في الشوط الأول، فقد تقدم بنهايته بـ 38 نقطة مقابل 29، ويبدو أن خروج اللاعب جيمي باتلار، بسبب الإصابة، إثر على فيلادلفيا، إذ عاد ديترويت بيستونز بقوة في الشوط الثاني، ليقلص الفارق إلى أربع نقاط فقط، غير أن فيلادلفيا استعاد ثباته، وتقدم بنهاية الشوط بـ 56 نقطة مقابل 47 .

وحافظ فيلادلفيا على تفوقه، حتى نهاية الشوط الثالث، وتقدم بنهايته بـ 87 نقطة مقابل 76، واستعان الفريق برميات محكمة في الشوط الرابع من بين سيمونز، ليفوز باللقاء بـ 116 نقطة مقابل 102.

يذكر بأن الفوز هو الـ19 لفيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، في الموسم الجديد.