مانشستر سيتي يجدد عقد لاعبه فودن

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد لاعب الوسط الواعد فيل فودن، لمدة خمسة أعوام ونصف العام.

وبموجب العقد الجديد، يبقى فودن في ملعب الاتحاد، حتى عام 2024.

وتدرج فودن /18 عاماً/، في قطاعات الناشئين في سيتي، منذ الثامنة من عمره، قبل تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وسجل فودن مشاركته الأولى مع الفريق الأول لسيتي، في النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، أمام فينورد الهولندي.

ومنذ الموسم الماضي، شارك فودن في 22 مباراة، على مستوى جميع المسابقات.

وجاءت المشاركة الأولى لفودن، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر المواجهة أمام توتنهام في ديسمبر من العام الماضي.

وأحرز فودن أول أهدافه مع سيتي، خلال المباراة أمام أوكسفورد يونايتد، التي انتهت بفوز مانشستر بثلاثة أهداف دون رد، في كأس رابطة المحترفين.