حتى 2024

مانشستر سيتي يجدد عقد لاعبه فودن

  • الثلاثاء 11, ديسمبر 2018 في 9:08 ص
  • فيل فودن
    فيل فودن
جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عقد لاعب وسطه الواعد فيل فودن، لمدة خمسة أعوام ونصف العام، ليستمر مع الفريق حتى 2024 .
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد لاعب الوسط الواعد فيل فودن، لمدة خمسة أعوام ونصف العام.
 
وبموجب العقد الجديد، يبقى فودن في ملعب الاتحاد، حتى عام 2024.
 
وتدرج فودن /18 عاماً/، في قطاعات الناشئين في سيتي، منذ الثامنة من عمره، قبل تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.
 
وسجل فودن مشاركته الأولى مع الفريق الأول لسيتي، في النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، أمام فينورد الهولندي.
 
ومنذ الموسم الماضي، شارك فودن في 22 مباراة، على مستوى جميع المسابقات.
 
وجاءت المشاركة الأولى لفودن، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر المواجهة أمام توتنهام في ديسمبر من العام الماضي.
 
وأحرز فودن أول أهدافه مع سيتي، خلال المباراة أمام أوكسفورد يونايتد، التي انتهت بفوز مانشستر بثلاثة أهداف دون رد، في كأس رابطة المحترفين.