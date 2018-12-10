ليفربول وإنتر على شفير الخروج من دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على مدار الجولات الخمس الماضية، حسم 12 فريقاً بطاقات تأهلهم إلى الدور الثاني "دور الستة عشر" لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما لا يزال الصراع مشتعلاً بين 7 فرق على البطاقات الأربعة المتبقية.

وتحسم مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات هذه البطاقات الـ 4 المتبقية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ليسدل الستار على منافسات دور المجموعات، بانتظار قرعة الأدوار الإقصائية للبطولة، علماً بأن مباريات الغد ستحسم 3 من هذه البطاقات الأربع.

وفيما حجزت معظم الفرق الكبيرة مقاعدها في الدور الثاني، يخوض ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وفرق أخرى كبيرة، الجولة الحاسمة على الفرصة الأخيرة، أملاً في خطف بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

ويحتاج ليفربول، الفائز باللقب خمس مرات سابقة، إلى الفوز على نابولي الإيطالي الثلاثاء للعبور إلى الأدوار الفاصلة فيما يحتاج إنتر ميلان الذي توج بآخر ألقابه في البطولة عام 2010، إلى تحقيق نتيجة أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي، أفضل من النتيجة التي يحققها توتنهام الإنجليزي أمام مضيفه برشلونة الإسباني.

وفي المقابل، سيكون التعادل كافياً لنابولي في مواجهة ليفربول، كما يستطيع الفريق الإيطالي العبور على حساب ليفربول، إذا خسر بفارق هدف واحد، بشرط أن ينجح في هز شباك مضيفه الإنجليزي.

كما يراود حلم التأهل للأدوار الإقصائية، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها نابولي برصيد تسع نقاط، مقابل ثماني نقاط لباريس سان جيرمان، وست نقاط لليفربول، وأربع نقاط لفريق ريد ستار بلجراد الصربي، ستكون المواجهة بين ليفربول ونابولي في غاية الصعوبة، نظراً لكونها مباراة حاسمة على فرص كليهما.

وإذا لم يحقق ليفربول الفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين، سيودع الفريق البطولة، التي وصل لمباراتها النهائية في الموسم الماضي.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعد الصعود لصدارة الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، أن اللاعبين قد يشعرون بالآثار الشديدة للمباراتين الماضيتين، مجدداً الحرص على خوض المباراة بأفضل حالة انتعاش، وتقديم كل ما بوسعهم أمام نابولي.

وفي المقابل، أكد نابولي أنه يعتزم خوض المباراة بطابع هجومي، رغم حاجته للتعادل فقط.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، يستضيف إنتر ميلان فريق آيندهوفن، الذي خرج بالفعل من البطولة، بغض النظر عن نتيجة مباريات هذه الجولة، حيث يقبع في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحجز برشلونة 13 نقطة البطاقة الأولى من هذه المجموعة، إلى الدور الثاني فيما يشتعل الصراع بين توتنهام وانتر "سبع نقاط لكليهما" على البطاقة الثانية.

ويأمل إنتر في عدم فوز توتنهام على مضيفه برشلونة في المباراة الأخرى بالمجموعة، لأن تعادل أو خسارة توتنهام تعني أن فرص إنتر تتعلق بالنتيجة التي يحققها على ملعبه، حيث يحتاج لتحقيق نتيجة أمام ضيفه آيندهوفن، أفضل من نتيجة توتنهام على استاد "كامب نو" ببرشلونة، في ظل تساوي إنتر وتوتنهام في رصيد النقاط، وتفوق الأخير بفارق المواجهة المباشرة.

ويفتقد انتر في مباراة الغد، جهود لاعبي خط الوسط رادجا ناينجولان، وماتياس فيسينو، بسبب الإصابات.