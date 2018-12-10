ريفر بليت يتوّج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس

الشارقة 24 – أسعد خليل :





توّج فريق ريفر بليت، بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، عقب فوزه على بوكا جونيورز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، في إياب الدور النهائي للبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، 1-1، حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44، وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو، في الدقيقة 68.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 109، وأضاف جونزالو مارتينيز الهدف الثالث، في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت المباراة، طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس، في الدقيقة 92.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز، في 11 نوفمبر الماضي، انتهت بالتعادل 2-2.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تشهد البطولة القارية، صعود العملاقين الأرجنتينيين، إلى النهائي.

وكان مقرراً، أن تقام هذه المباراة، يوم 24 نوفمبر الماضي، على ملعب مونومينتال معقل ريفر بليت، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة، بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة، بشن هجوم على الحافلة، التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطيرة.

وبهذا الفوز، تأهل فريق ريفر بليت، إلى كأس العالم للأندية، التي ستقام في الإمارات، حيث يستهل مبارياته في البطولة، يوم 18 ديسمبر المقبل، من الدور قبل النهائي.