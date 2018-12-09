ريال مدريد ينجو من فخ هويسكا في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه هويسكا 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إيبار وليفانتي 4/4.

وتقدم الريال بهدف سجله جاريث بيل في الدقيقة الثامنة.

ورفع الريال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط خلف برشلونة، المتصدر، وتوقف رصيد هويسكا عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لهويسكا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في أربع.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيسكا موسكو الروسي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه رايو فاليكانو يوم السبت المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري قبل أن يتوجه للإمارات للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

فيما يستعد هويسكا لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري.

إيبار يتعادل مع ليفانتي:

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 4/4 على المباراة التي جمعت إيبار بضيفه ليفانتي.

وسجل أهداف إيبار سيرجي إينريش في الدقيقة الثامنة وجونزالو إسكالانتي في الدقيقة 57 وشارليز دياز (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 والثاني في الدقيقة 65.

فيما سجل أهداف ليفاتنتي حوسي لويس موراليس في الدقيقة التاسعة وروبيرتو سواريز بيير في الدقيقة 25 وأنطونيو جارسيا أراندا في الدقيقة 75 وبورخا ميورال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع إيبار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 13 كما رفع ليفانتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.