بنتيجة 3-3

فيورنتينا يتعادل مع ساسولو في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

  • الأحد 09, ديسمبر 2018 في 7:53 م
  • صراع قوي على الكرة خلال المباراة
    صراع قوي على الكرة خلال المباراة
خطف فريق فيورنتينا، نقطة ثمينة من مضيفه ساسولو، بتعادله معه 3/3 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
حول فريق فيورنتينا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه ساسولو إلى تعادل 3/3 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وتقدم ساسولو بهدفين نظيفين سجلهما ألفريد دونكان وكوما باباكار في الدقيقتين 62 و67 قبل أن يسجل جيوفاني سيميوني هدفا قلص به الفارق لفيورنتينا في الدقيقة 70 إلا أن ستيفانو سينسي سجل هدفاً لساسولو في الدقيقة 80 قبل أن يسجل فيورنتينا هدفين عن طريق ماركو بيناسي وكيفين ميرالاس في الدقيقتين 89 والسابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.
 
وشهدت المباراة طرد نيكولا ميلنكوفيتش لاعب فيورنتينا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، كما تلقى فيليب ديوريتشيتش لاعب ساسولو البطاقة الحمراء في الدقيقة 87.
 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.