لوف: نوير سيكون الحارس الأول حتى 2020

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعرب يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي حتى مع استمرار التغييرات في المانشافت.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني قال لوف "إذا كان مانويل في لياقته، فسيجري اعتباره على أنه رقم واحد حتى 2020".

في الوقت نفسه، أوضح لوف أن مارك أندريه تير شتيغن البالغ من العمر "26 عاماً" منافس نوير والمحترف في برشلونة سيحصل على فرص للمشاركة في العام الجديد.

يذكر أن لوف لا يرغب في إثارة صراع صريح بين نوير "32 عاماً" وشتيجن على حراسة مرمى المانشافت.

وقال لوف: "لا أريد أن أثير هذا الأمر علانية لأنني لا أريد أن أقلل من أداء مارك، فقد كانت لديه بعض المشاكل في البداية، لكنه الآن واحد من أفضل حراس العالم".

ويخوض المانشافت، الحائز على بطولة كأس العالم أربع مرات، في مارس 2019 الموسم الجديد من دوري الأمم الأوروبي وتصفيات كأس الأمم الأوروبية.