دالاس يتخطى هيوستن روكيتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فاز دالاس مافريكس، على ضيفه هيوستن روكيتس، بـ107 نقاط مقابل 104، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري السلة الأميركي.

وكان هيوستن، قد تفوق في المواجهة كما كان متوقعاً، وتقدم على خصمه بـ 8 نقاط في نهاية الربع الأخير، حتى سجل لوكا دونكيتش 11 نقطة لدالاس، على التوالي.

هذا وسجل النجم السلوفيني دونكيتش 21 نقطة في المواجهة، وأضاف زميله ويزلي ماثيوس 21، وأتيحت لإيريك غوردن فرصة لتعديل النتيجة في اللحظة الأخيرة، لكنه فشل في تسجيل ثلاثية.

وهذا الفوز، هو التاسع على التوالي لدالاس مافريكس، على أرضه، والـ13 في هذا الموسم.