برشلونة يتمسك بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل :





قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة، لفوز كبير، على مضيفه إسبانيول، 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما، في ديربي كتالونيا، بالجولة الخامسة عشرة، من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وسجل ميسي هدفين لفريقه، في الدقيقتين 17 و65، وأضاف الثنائي عثمان ديمبلي، ولويس سواريز، الهدفين الآخرين، في الدقيقتين 26 والأخيرة من الشوط الأول على الترتيب.

ورفع برشلونة رصيده، إلى 31 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط، عن ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد، صاحبي المركزين الثاني، والثالث على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة، في المركز التاسع.

وهذا الفوز، هو التاسع لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لإسبانيول، في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات.