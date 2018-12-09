تشيلسي يذيق سيتي مرارة الهزيمة الأولى ويهدي الصدارة لليفربول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أذاق فريق تشيلسي ضيفه مانشستر سيتي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وفاز عليه 2 /صفر في المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبموجب هذه الهزيمة فشل سيتي في استعادة موقعه في الصدارة من بين أنياب ليفربول الذي اكتسح مضيفه بورنموث 4 /صفر في وقت سابق السبت.

وتوقف رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر.

أما تشيلسي فاستعاد المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن ارسنال صاحب المركز الرابع.

وبعد سبعة انتصارات متتالية و13 انتصاراً على مدار الموسم ذاق سيتي مرارة الهزيمة للمرة الأولى.

وسيطر سيتي بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول لكن الوضع انقلب رأساً على عقب لصالح تشيلسي في الشوط الثاني.

وتقدم الفرنسي نجولو كانتي بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول وتكفل البرازيلي ديفيد لويز بالهدف الثاني في الدقيقة 78.