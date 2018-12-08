برباعية نظيفة...

نابولي يمزق شباك فروسينوني في الدوري الإيطالي

  • السبت 08, ديسمبر 2018 في 11:58 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
ضيق نادي نابولي الخناق على المتصدر يوفنتوس، بتغلبه على ضيفه فروسينوني 4 / صفر في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
واصل نابولي مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه فروسينوني 4 / صفر في الجولة الـ 15 من البطولة.
 
وسجل أهداف نابولي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة السابعة وآدم أوناس في الدقيقة 40 وأركاديوز ميليك (هدفين) في الدقيقتين 68 و84.
 
ورفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وتوقف رصيد فروسينوني عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.
 
يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفروسينوني مقابل الفوز في مباراة والتعادل في خمس مباريات.