إشبيلية يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أضاع فريق إشبيلية، فرصة ثمينة لاعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 15 من الدوري.

تقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 55، وتعادل فالنسيا بهدف سجله مختار دياخابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق من السبت، وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.