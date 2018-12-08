بتعادله أمام فالنسيا...

إشبيلية يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

  • السبت 08, ديسمبر 2018 في 11:54 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
واصل فريق إشبيلية نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 15 من الدوري.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أضاع فريق إشبيلية، فرصة ثمينة لاعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 15 من الدوري.
 
تقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 55، وتعادل فالنسيا بهدف سجله مختار دياخابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
 
ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق من السبت، وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.