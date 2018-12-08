دورتموند يعزز صدارته للبوندسليجا وبايرن يواصل المطاردة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه المثير على مضيفه شالكه 2 /1 في ديربي الرور في المرحلة الـ 14 للبوندسليجا.

وحقق دورتموند فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وبسجل خال من الهزائم.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن الذي صعد مؤقتاً لمركز الوصيف.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا تقدم لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة.

وأدرك الإيطالي دانييل كاليوري التعادل لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

ولكن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جادون سانشو تكفل بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 74.

بايرن ميونخ يتمسك بالوصافة:

صعد بايرن ميونخ إلى مركز الوصيف مؤقتاً عبر الفوز على ضيفه نورنبرج بثلاثة أهداف دون رد.

وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لبايرن في الدقيقتين التاسعة و27 وتكفل الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.

فرايبورج يعبر لايبزج:

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون لقن فرايبورج ضيفه لايبزج درساً قاسياً وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورج في الدقيقة 12 ثم أضاف لوكا فالدشميدت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 46 وسجل مايك فرانتز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد لايبزج عند 25 نقطة في المركز الرابع.

باير ليفركوزن يتخطى أوجسبورج:

وعلى ملعب باي ارينا فاز باير ليفركوزن على ضيفه أوجسبورج بهدف دون رد.

وسجل لوكاس نيكولاس ألاريو هدف الفوز لليفركوزن قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.