التعادل يحسم قمة مثيرة بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

الشارقة 24 - محمود علي:

أفلت النصر من الهزيمة أمام مضيفه الهلال، وحقق أمامه تعادلاً مثيراً 2 - 2 في مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما السبت على ملعب إستاد "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات المرحلة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال بهدفين سجلهما المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين الثالثة والـ 18، ثم تعادل النصر بهدفين سجلهما جوليانو فيكتور دي باولا وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 73 و78.

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 29 نقطة في صدارة الدوري السعودي، وتتبقى له مباراة مؤجلة واحدة، كما رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني.